[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Catie in Meowland

Verschijnt op: 30 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99

Catie in Meowland, wat wil je nog meer? In dit klassieke point-and-click avontuur kruip je in de huid van Catie, die verdwaald is en op zoek gaat naar huis. Onderweg ontmoet je absurde personages en waan je je in een bijzonder kattenlandschap waar overal poezen te vinden zijn. Het verhaal start wanneer Catie een vreemde witte kat volgt die in haar tuin zit, wanneer ze zich plotseling in het mysterieuze Meowmeowland bevindt. Dit is er één voor de echte kattenfans!

Dysmantle

Verschijnt op: 31 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Stel je voor: de zombies nemen het over terwijl de hoofdpersonage in deze RPG om te overleven alles moet verwoesten. Na jarenlang klim je uit jouw veilige schuilplaats om te kijken of het al veilig is in de wereld: niets is minder waar, de zombies hebben alles overgenomen. Er zijn geen andere mensen meer en de natuur heeft vrij spel gekregen. Hoe kom jij van dit ellendige eiland af zonder af te worden gemaakt?

Crystar

Verschijnt op: 1 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

In Crystar volg je het verhaal van Rei, die door het vagevuur moet om haar zus te redden. Er zijn in Crystar vier speelbare karakters die allemaal hun eigen verleden en geheimen hebben. Verander jouw pijn in kracht en roep beschermers op om samen de strijd aan te gaan. Wanneer je je overweldigd voelt door gevoelens van rouw, maken jouw tranen je nóg sterker. Vecht tegen de demonen binnenin en in de buitenwereld.

Wat verder verschijnt komende week:

29 maart 2022: Dieselpunk Wars – €14,99

29 maart 2022: Vengeful Heart – €9,99

30 maart 2022: Agent Intercept – €19,99

30 maart 2022: Take Off – The Flight Simulator – €14,99

30 maart 2022: Richy’s Nightmares – €4,99

31 maart 2022: Cosplay Love! Enchanted Princess – €10,61

31 maart 2022: Glitchhikers: The Spaces Between – €12,99

31 maart 2022: Red Wings: American Aces – €11,99

31 maart 2022: Bridge Builder Racer – €8,99

31 maart 2022: Marble Maid – €9,99

31 maart 2022: The Card Perfect Collection – €14,99

1 april 2022: MLB The Show 22 Digitale deluxe-editie – €99,99

1 april 2022: Super Cyborg – €6,99

1 april 2022: My Coloring Book 2 – €4,99

1 april 2022: 9 Clues: The Secret of Serpent Creek – €14,99

1 april 2022: Flat Kingdom Paper’s Cut Edition – €7,99

1 april 2022: Love Colors: Complete Edition – €9,99

2 april 2022: Super Clown Lost Diamonds – €9,50

2 april 2022: Aaron – de Kleine Detective – €9,99

2 april 2022: Chubby Cat – €9,99