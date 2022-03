Nintendo deelt launch trailer van Kirby en de Vergeten Wereld 

Ren, zweef en scheur vanaf vandaag door de Vergeten Wereld!

Vandaag is het dan eindelijk zover! Na lang wachten kunnen we aan de slag met Kirby en de Vergeten Wereld, het allereerste 3D avontuur van de roze puf bal. In de game zul je weer met de welbekende zwaard, vuur en ijs copy-vaardigheden door verschillende levels kunnen banjeren. Maar nu dus voor het eerst in 3D. Buiten de klassieke vaardigheden zitten er ook twee nieuwe copy-vaardigheden in de game. Namelijk de drilboor en een ranger-vaardigheid. Met deze laatste wordt Kirby uitgerust met, jawel een heus geweer! Hiermee kan onze schattige roze actieheld alle vervelende vijanden kapot knallen! Wie wil dat nou niet!

De grootste vernieuwing buiten de derde dimensie komt in de vorm van de gloednieuwe mondvol-vaardigheden. Hiermee verandert Kirby in de meest krankzinnige voertuigen en objecten. Zo kun je denken aan een auto, een ventilator en een gloeilamp. De game is zowel in singleplayer als in co-op met een vriend of vriendin speelbaar. De tweede speler speelt dan als Bandana Dee, een speciale Waddle Dee met een speer, die Kirby kan ondersteunen bij zijn avontuur om alle Waddle Dee’s te redden. In de trailer hieronder zien we verschillende beelden van de kleurrijke post apocalyptische wereld. Daarnaast worden ook een deel van de mondvol-vaardigheden en de co-op-modus uitgelicht. Heb jij jouw eerste stapjes in de Vergeten Wereld al gemaakt of ga jij daar dit weekend mee beginnen? Laat het ons weten in de reacties!