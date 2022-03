Nieuwe trailer Cursed to Golf

Golf jezelf terug naar het land der levenden!

Vorig jaar werd Cursed to Golf aangekondigd voor de Switch, een rogue-like golf avontuur. Sindsdien hebben we niet veel meer van de game gehoorrd, maar daar is nu verandering in gekomen. Thunderful en Chuhai Labs hebben namelijk een nieuwe trailer online gezet, met een iets specifiekere releasedatum. De game staat nu gepland voor deze zomer. Hieronder kun je de nieuwe trailer bekijken.

In Cursed Golf speel jij de “Cursed Golfer” die na een slecht getimede bliksemlicht vastzit in het Golf vagevuur. Om terug te keren naar het land van de levenden zit er niets anders op dan golf te spelen, waarbij je 18 kerkerachtige holes zult moeten spelen. Deze holes bestaan uit teleporters, TNT, ventilators en andere obstakels die je vaardigheden tot het uiterste zullen testen! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eindbazen die in je weg staan. Kun jij deze verslaan in een potje golf en de vloek breken?