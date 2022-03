Nieuwe Japanse Nintendo reclamespots voorjaar 2022

Met onder andere beelden van Super Nintendo World in Japan!

Er zijn twee reclamevideo’s gedeeld vanuit Japan, waarin Nintendo weer haar best heeft gedaan om de Nintendo Switch in het zonnetje te zetten. Dit keer is zelfs het pretpark Super Nintendo World onderdeel van de reclame, waar vrienden voor een gezellige dag naar toe gaan. Daarna spelen ze op de Nintendo Switch terwijl ze hun herinneringen van het dagje uit ophalen. De tweede video heeft een gezin in de hoofdrol die een dagje er tussenuit gaat.

In de video’s zijn spellen van Mario, maar ook Animal Crossing en Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics te zien.