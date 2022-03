LEGO Star Wars: The Skywalker Saga krijgt nieuwe trailer

De trailer staat helemaal in het teken van ''Darkness Rises''.

Het duurt inmiddels niet heel lang meer voordat Switch-bezitters met LEGO Star Wars: The Skywalker Saga aan de slag kunnen gaan. Hoewel de game een aantal jaren terug al werd aangekondigd is het over twee weken eindelijk zover. Vanaf 5 april is het LEGO Star Wars-spel namelijk te spelen op Nintendo’s hybride console. Om dat alvast te vieren is er een nieuwe trailer online gezet, welke in het teken staat van ”Darkness Rises”. De game gaat voor een bedag van €59,99 over de digitale toonbank, al is de titel ook fysiek verkrijgbaar en krijgt het spel een Deluxe Edition.

In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga doorkruis je maar liefst alle negen films uit de Star Wars-saga, maar dan in de vorm van een LEGO-game. Het avontuur bevat speelse humor en hierin kun je helemaal opgaan in het LEGO Star Wars-universum. Het maakt niet uit of je speelt als het personage Jedi, Sith, Rebel Of Droid, want er staan hoe dan ook voldoende missies, side-quests en geheime uitdagingen op je te wachten.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer of lees onze preview die kort geleden op onze website verscheen.