HAL Laboratory geeft een kleine blik in de toekomst van de Kirby-serie

De volgende game zou mogelijk nog "vrijer en wilder" worden

Vanaf vandaag kunnen we dan eindelijk aan de slag met het allereerste 3D-avontuur van onze favoriete roze Nintendo held! Om dit te vieren heeft Nintendo een nieuw deel in de ‘Ask the Developer’ artikelreeks gedeeld. In deze artikelen interviewt Nintendo verschillende ontwikkelaars voor interessante kijkjes achter de ontwikkeling van een game. Ditmaal was Hall Laboratory aan de beurt voor hun nieuwe game: Kirby en de Vergeten Wereld.

In dit interview werd gesproken over de uitdagingen die het team moest overwinnen bij de transitie van 2D naar 3D. Daarnaast werd er vertelt over de moeilijkheidsgraad van de game en lieten ontwikkelaars weten hoe ze op ideeën kwamen voor de nieuwe mouthfull-mode. Ook deelden ze waar ze tegenaan liepen bij de vormgeving van de kleurrijke post apocalyptische wereld. Richting het eind van het interview werd er ook gevraagd naar de toekomst van de Kirby franchise. Game regisseur Sinya Kumazaki noemt de nieuwe game een “meesterwerk” en had het volgende antwoordt:

“Deze titel was het grootste project binnen de gehele Kirby serie tot op heden. Een lange tijd voelde het alsof we niet in staat waren om een mainstream game uit te brengen, maar ik ben overweldigd om de pogingen van ons team eindelijk te zien bloeien en een 3D Kirby-game af te leveren voor spelers over de hele wereld! Tijdens de productie hebben we een omgeving gecreëerd waarin we instaat zijn om verdere uitdagingen aan te gaan met onze meest betrouwbare medewerkers. Kirby heeft oneindig veel potentie! We hopen nog wilder en vrijer te zijn bij het maken van toekomstige Kirby titels!”

Hoe deze nog wildere en vrijere Kirby-games eruit komen te zien wordt nog even afwachten. Fans van de 2D hoeven ook niet getreurd te zijn. Kei Nomiya de assiociate producer van de game had nog het volgende aan de quote van Kumazaki toe te voegen: “deze titel moedigt ons aan om games te blijven maken die de ‘Kirbyness’ van Kirby omarmen. Het daagt ons uit om veel nieuwe dingen te doen in zowel 2D als in 3D”.

Hoe denk jij tot nu toe over Kirby en de Vergeten Wereld? Heb jij de game al binnen of ben je nog popelend aan het wachten op de postbode? Laat het ons weten in de reacties!