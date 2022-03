Adventure RPG The Outbound Ghost aangekondigd voor de Switch

De game staat gepland voor later dit jaar.

The Outbound Ghost is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Uitgever Digerati en Conradical Games hebben dat eerder deze week door middel van een trailer aangekondigd. Deze trailer kun je hieronder bekijken. De game staat gepland voor later dit jaar.

The Outbound Ghost is een adventure RPG waarbij je geesten helpt het hiernamaals te bereiken. Het speelt zich af in Outbound, een letterlijke spookstad. Hier wonen spoken met onafgedane zaken, waardoor ze niet door kunnen gaan. Ze zijn gedoemd om hier te blijven ronddwalen. Help deze geesten door de confrontatie met hun verleden aan te gaan (vaak letterlijk), vecht met het verleden, krijg nieuwe vaardigheden, los puzzels op en help de inwoners vrede te vinden.