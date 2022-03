[Review] WRC 10 – Enorm veel gameplay, maar wel grafische problemen

WRC 10 is eindelijk te spelen op de Switch, maar is het een goed idee om dat te doen?

Net zoals afgelopen jaren is er ook dit jaar weer een nieuw WRC-spel voor Nintendo’s hybride console beschikbaar gesteld. Echter hebben Switch-bezitters een stuk langer moeten wachten op deze titel dan gamers met andere consoles. Ondanks dat is de game alsnog naar de Nintendo Switch gekomen. Dit komt mede doordat het de vijftigste verjaardag van het kampioenschap is. Daarom keren onder andere oude tracks terug, maar zal het spel ook nieuwe circuits hebben? Je leest het in deze review.

Speelbaar, maar niet prachtig

Normaal gesproken begin ik reviews altijd met de gameplay en alles daar omheen, maar ik denk dat het ditmaal goed is om te beginnen met het audiovisuele gedeelte. WRC 10 is namelijk absoluut niet het mooiste spel ooit, maar dat was eerlijk gezegd ook niet echt te verwachten. Voorgaande delen zagen er op de Nintendo Switch ook niet per se prachtig uit, maar ondanks dat vind ik het wel knap dat de titel in de meeste gevallen enigszins soepel draait. De 30 frames per seconde zorgen ervoor dat de game prima speelbaar is en dit geldt ook in handheld. Als je dichtbij gebouwen of bijvoorbeeld bomen rijdt, is alles redelijk scherp. Al merk je helaas dat WRC 10 het in de verte een stuk moeilijker heeft. Het ziet er dan namelijk niet echt indrukwekkend uit en voorwerpen verschijnen zelfs plotseling uit het niets voor je op de racebaan.

Zo moet het dus niet.

Aan de andere kant staan er wel dan wel weer mensen langs de baan en op een gegeven moment heb ik zelfs een helikopter gespot. Bovendien zitten er gewoon racers in je voertuig en zijn remsporen zichtbaar. Wat me qua uiterlijk wel erg is tegengevallen is de carrièremodus, welke ontzettend korrelig is. Naar mijn mening had dit echt veel beter geoptimaliseerd kunnen worden, maar dat is helaas niet gebeurd. Ook zijn de laadtijden niet supervlot, maar op zich valt daar wel mee te leven aangezien er tijdens het racen zelf tussendoor niks geladen hoeft te worden.

Qua geluid is WRC 10 eigenlijk precies wat je kunt verwachten van een racegame als deze. Je hoort duidelijk de auto schakelen en de auto maakt net zoals in het echte leven minder geluid als je in een hogere versnelling zit. Dit geluid hoor je natuurlijk via jouw speakers of koptelefoon, maar wat ik best wel tof vind, is dat je geluid als het ware ook voelt. De Joy-Cons kunnen namelijk heftig tekeergaan met door middel van de HD-trilfunctie. Bovendien hoor je in het voertuig ook het publiek langs de zijlijn juichen en op toeters blazen. Ook wordt de navigatie door je bijrijder voorgelezen waardoor je precies weet waar je naartoe moet rijden.

Je carrière gaat weer van start

Net zoals voorgaande jaren is de carrièremodus in WRC 10 ook nu weer erg uitgebreid en is er veel te doen. Toch is het daardoor in het begin allemaal best ingewikkeld, zeker als je nog nooit een WRC-spel hebt gespeeld. Gelukkig start het eerste deel van dit avontuur niet al te moeilijk, want het invullen van jouw naam en die van jouw bijrijder zal vast zonder moeite lukken. Wat ik erg fijn vind is dat er twee soorten moeilijkheidsgraden zijn. Spelers kunnen namelijk kiezen uit Junior WRC, waarbij je van te voren geen speciale test hoeft te voltooien, en WRC3. Door het kiezen van Junior WRC word je nog steeds in het diepe gegooid, maar de carrière is met deze net ietsjes makkelijker.

In de carrièremodus neem je deel aan het World Rally Championship waar je jouw team en alles daaromheen volledig beheert. Zo kun je belangrijke mails beantwoorden, moet je het salaris van jouw team beheren en betalen, jouw automerk tevreden houden en nog veel meer. Door middel van de kalender in deze modus kun je precies per maand inzien welke evenementen er zijn geweest en welke er als volgende volgt. Uiteraard mag je ook lekker racen tijdens jouw carrière waardoor je geld en xp kunt verdienen welke goed van pas komen om jouw voertuig te repareren en beter te worden. Reparaties kosten natuurlijk ook geld dus het is belangrijk om extra goed te rijden rijden om op die manier zo min mogelijk schade op te lopen en zo meer geld in je zak te houden.

Een extra element in deze modus is dat je tijdens het racen ook missies kunt voltooien. Deze zijn niet verplicht, maar het zorgt wel voor extra voldoening als je ‘m weet te behalen. Als je niet helemaal weet wat je buiten het racen om precies moet doen, word je gelukkig ook een beetje geholpen. In het menu aan de linkerkant van het scherm staan namelijk heel handig uitroeptekentjes in de blauwe blokjes. Dit is een extra steuntje in de rug zodat je weet waar je iets kunt doen, maar je zal dan wel zelf uit moeten vogelen wat je precies moet doen.

Meer dan genoeg raceplezier

Buiten de carrièremodus om kun je natuurlijk ook gewoon los op alle circuits racen. Hierbij zijn de vele elementen van de carrièremodus niet van toepassing en kun je zonder enige vorm van stress lekker je gang gaan op de vele verschillende tracks uit allerlei landen. Ik was erg verrast over de hoeveelheid hiervan, want er zijn namelijk bijzonder veel landen waar je op verschillende banen kunt racen. Je kunt over de hele wereld je rijvaardigheid laten zien in landen zoals Finland, Frankrijk, Portugal, Italië en zelfs België. Dit is trouwens pas een fractie van alle landen want er zijn er nog veel meer. Tevens keren niet alleen tracks van vorige WRC-games terug, onder andere in de gloednieuwe 50th Anniversary-modus, maar zijn er ook gloednieuwe banen aanwezig. Ook zijn het aantal dingen die je zelf in kunt stellen erg indrukwekkend. Je kunt namelijk niet alleen in verschillende auto’s rijden, maar ook nog eens op elk moment van de dag. Zo kun je in de ochtend, middag, avond en zelfs in de nacht scheuren over de circuits. Al raad ik je aan om het racen in de nacht iets later in je avontuur op te zoeken aangezien je enorm weinig kan zien wat zorgt voor een nog grotere uitdaging. De weersomstandigheden zoals zon, regen, bewolkt, storm en meer kun je ook zelf uitkiezen waardoor de baan elke keer net iets anders aan ondanks dat het dezelfde track is.

Zoals je ziet gaat het rijden niet altijd super soepel.

Ik raad je trouwens als beginnende racer ook echt aan om een aantal van deze testcircuits uit te proberen, want anders word je naar mijn mening te erg in het diepe gegooid. De besturing is namelijk vrij complex, zoals bij bovenstaande video te zien is, maar daardoor is deze ook vrij realistisch. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met 80 kilometer per uur door een scherpe bocht gaan, zorgen de rotsen langs de weg ervoor dat je deels omhoog vliegt en laat het gras langs de zijlijn dat je auto hobbelen. Omdat het besturen van jouw voertuig best ingewikkeld is, zal het best wel even duren voordat je alles onder de knie hebt. Al denk ik niet dat je net zoals ik hier en daar een hekje en een stopbord omver gaat rijden, maar wie weet overkomt jou dat ook. Gelukkig wende de besturing naarmate ik meer had gereden en ging het rijden alsmaar beter. Wat erg fijn is, is dat je niet bang hoeft te zijn dat je niet weet waar je heen moet rijden of hoe lang een circuit nog gaat duren. Een navigatiesysteem, die ik overigens niet meteen begreep, laat bovenaan het scherm zien wanneer er een bocht komt en hoe groot of lang deze is. En aan de linkerkant van het scherm zijn dunne blokjes te zien die aangeven hoe ver je al hebt gereden. Op deze manier kun je dus ongeveer inschatten hoe lang een race nog ongeveer gaat duren.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt gelezen is WRC 10 een groot en uitgebreid spel vol met content, waardoor je niet snel uitgekeken bent en je je niet snel zal vervelen. Dit komt mede door de interessante carrièremodus, maar ook de grote selectie aan circuits. Als je net zoals ik geen andere consoles of goede pc hebt, dan kun je in ieder geval prima met WRC 10 aan de slag op de Nintendo Switch. Houd er dan alleen wel rekening mee dat de laadtijden wat aan de lange kant zijn en het spel er op andere consoles veel beter uitziet. Zoals je meteen aan het begin van deze review hebt kunnen lezen, heb ik een beetje een haat-liefdeverhouding met het uiterlijk. Toch is het wel goed dat het spel ook op de Nintendo Switch prima speelbaar is door de 30 frames per seconde. Zeker als je geen andere console hebt om met WRC 10 aan de slag kan gaan denk ik dat ondanks alles toch wel tevreden gaat zijn met deze qua besturing realistische racegame.

+ De carrièremodus is erg uitgebreid

+ Meer dan genoeg raceplezier

+ Het spel draait enigszins soepel met 30 frames per seconde…

– …maar ziet er qua uiterlijk niet prachtig uit

– Extra aankopen kunnen gedaan worden

DN-Score: 6,7