Restless Soul aangekondigd voor de Nintendo Switch

Reis van en naar het Dodenrijk in klassieke stijl.

Uitgever Graffiti Games en ontwikkelaar Fuz Games hebben Restless Soul aangekondigd. De game moet nog dit jaar verschijnen op andere Steam en Nintendo Switch, al is een exacte datum nog niet genoemd. Ook een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt. Het wordt bestempeld als een avonturenspel, maar er zijn in onderstaande trailer ook puzzels te zien. In de trailer zien we ook dat Restless Soul een mix is van klassieke monochrome pixel-artwork en bewegen in 3D-omgevingen.

Restless Soul is een avonturen- en puzzelspel, waarin je als rusteloze geest in opdracht van de Grim Reaper terug moet zien te keren naar het Dodenrijk. Hierbij dien je voornamelijk te overleven door kogelregens van je vijanden te ontwijken. De mogelijkheden om terug te vechten zijn beperkt. Dus ren voor je leven, voor zover je als geest kunt spreken over leven. Daarnaast kun je met de vijand, Dr. Krull genaamd, en zijn leger juist vanuit het Dodenrijk proberen de wereld van de levenden binnen te vallen. Tot slot valt uit de beelden op dat Restless Soul vol zit met droge humor.

Hoe lijkt jou Restless Soul om te spelen? Houd jij van droge humor? Bekijk de trailer en laat het ons weten!