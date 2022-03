Nieuwe video Kirby en de Vergeten Wereld toont Klauwdia

Maak kennis met deze kat met scherpe klauwen!

Inmiddels is het nog maar één dagje wachten voor we aan de slag kunnen gaan met Kirby en de Vergeten Wereld. Kirby’s nieuwste avontuur zal dit keer geheel in 3D zijn met zowel vertrouwde als vernieuwende elementen. Zo kan Kirby nog steeds de krachten van vijanden kopiëren, maar is er nu een gloednieuwe Mondvol-vorm. Hiermee kan Kirby in verschillende objecten veranderen zoals een auto, een frisdrankautomaat en een pylon.

Eerder zagen we het personage Klauwdia al voorbij komen in een trailer van de game, nu zet Nintendo deze mogelijke eindbaas ook centraal in een nieuwe video. Ontmoet de kat met scherpe klauwen in onderstaande video!

Kijk jij ook zo uit naar Kirby en de Vergeten Wereld? Laat het ons hieronder weten!

Kijk uit, Kirby! Deze kat heeft scherpe klauwen! Klauwdia is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken in #Kirby en de Vergeten Wereld, dat deze vrijdag wordt uitgebracht voor de #NintendoSwitch! pic.twitter.com/QsP07Rx9oe — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 23, 2022