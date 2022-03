Nieuwe trailer voor Monster Hunter Rise: Sunbreak Deluxe Edition

Nieuwe trailer speciaal voor de Deluxe Edition van Monster Hunter Rise: Sunbreak. Layered armors en meer!

Monster Hunter fans wachten met smart af tot 30 juni, maar we moeten toch ook iets hebben om ons bezig te houden in de tussentijd. Gelukkig is er een nieuwe trailer te zien specifiek voor de deluxe edition van deze DLC.

Nu weten we allemaal dat het verslaan van de monsters een belangrijk deel zijn van het spel. Ook het maken en proberen van alle verschillende wapens speelt een rol. Maar, het belangrijkste is misschien wel hoe je er uitziet tijdens je missies. De trailer laat dan vooral ook layered armor zien dat je kunt dragen om echt in stijl het gevecht aan te gaan.

Unlock stylish new ways to express yourself and your buddies with the #MHRise #Sunbreak Deluxe Edition, including the Dragonsbane layered Hunter armor and more! pic.twitter.com/h3qGCG2FaQ — Monster Hunter (@monsterhunter) March 24, 2022

Monster Hunter Rise: Sunbreak komt 30 juni uit, maar in de tussentijd een vraag: hoe belangrijk vind je de looks van je hunter? Wat is je favoriete load-out in Rise voor looks? Laat het hieronder weten!