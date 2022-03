Nieuwe mysterieuze trailer voor 13 Sentinels: Aegis Rim

Wie zit er achter dit complot?

Over een paar weken is het zo ver en zal 13 Sentinels: Aegis Rim beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch. Duik van 12 april in dit nieuwe 2D zijwaards scrollend avontuur. Naast de waanzinnige vormgeving en fantastische werelden om te ontdekken, vecht je met monsters in keiharde snelle actie. Pas de Sentinels aan met allerlei wapens en probeer het mensendom te redden van de ondergang in dit spannende verhaal.

Er is een nieuwe trailer gedeeld die het tipje van de sluier laat zien van dit spannende spel: gaat de hoofdpersonage een contract aan om de wereld te kunnen redden, hoe komt het dat deze monsters het land over nemen en wie zit er achter?