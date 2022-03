Kirby en de Vergeten Wereld krijgt lanceringstrailer

Nog een dag tot de release, nog meer Kirby!

Vanochtend konden we op Daily Nintendo al een van de bazen uit Kirby en de Vergeten Wereld bekendmaken. We zagen in een filmpje dat Klauwdia niet voor de poes was. Inmiddels telt Nintendo af naar morgen met een enorm cijfer 1 in de lanceringstrailer voor de nieuwe Kirby-game. In deze trailer zien we eindelijk een oude bekende in volle glorie, King Dedede. In eerdere beelden zagen we King Dedede niet of nauwelijks terug en ook in de demo werd de koning gemist, maar hij is dus niet vergeten in De Vergeten Wereld.

Als je nog meer voorpret voor Kirby en de Vergeten Wereld wil, lees dan vooral ook onze andere artikelen. In deze special lees je wat wij op de redactie van de demo vonden. Of bekijk het overzicht van de engste bazen van voorgaande Kirby-games. Misschien komt er stiekem eentje uit die lijst wel terug in de nieuwe game.

Ben jij ook een enorme Kirby-fan en kun je ook niet wachten tot morgen? Vertel het hieronder!