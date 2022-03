Kaiju Wars onderweg naar de Switch

Deze strategische 2D pixel game staat gepland voor later dit jaar.

2D turn-based strategy game Kaiju Wars komt naar de Switch. Dat hebben uitgever Klabater en ontwikkelaar Foolish Mortals Games aangekondigd. De game, die momenteel ook nog niet uit is op andere platformen, staat gepland voor later dit jaar. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Kaiju Wars neem jij de rol aan van het leger. Steden en andere plaatsen worden aangevallen door Kaiju, en alhoewel de beste wetenschappers ter wereld bezig zijn met een anti-monster serum is deze nog niet klaar. Jij hebt daarom de taak gekregen om de Kaiju bezig te houden. Het is niet alsof je ze kan verslaan; de vijf unieke monsters waar je tegen zult strijden (die overigens ook kunnen veranderen en muteren) kunnen niet gedood worden. Je kunt ze alleen tegenhouden door afleidende gebouwen, tanks en jets in te zetten. Weet jij de stad te beschermen tegen deze bedreiging?