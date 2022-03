Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition krijgt muzikale trailer

Luister naar een voorproefje van prachtige muziek uit Chrono Cross.

Op 7 april 2022 komt Chrono Cross: The Radical Dreamers naar Nintendo’s hybride console. Square Enix heeft de RPG-klassieker uit 1999 helemaal opgepoetst voor een remaster voor de Switch en de andere huidige platforms. Behalve kristalheldere beelden, is ook de muziek van Chrono Cross stevig onder handen genomen. Luister in het onderstaande filmpje naar maar liefst acht voorproefjes van prachtige muzieknummers, die in de game te horen zullen zijn.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition is alleen in de eShop te koop voor slechts €19,99. Naast de opnieuw uitgewerkte beelden en muziek, krijg je ook opties en functionaliteiten, die gebruikelijk zijn voor remasters. Je kunt bijvoorbeeld terugschakelen naar de originele beeldresolutie voor het nostalgische gevoel, maar ook opties om de spelervaring te verbeteren zullen niet ontbreken. Kies voor automatische gevechten of zet gevechten tegen zwakkere tegenstanders onderweg helemaal uit. Bovendien kunnen spelers met deze digitale versie van Chrono Cross genieten van Chrono Cross -Le Trésor Interdit- als audioboek. Le Trésor Interdit vertelt het verhaal over de drie Radical Dreamers, waaraan de remaster haar naam aan ontleedt.

Verzamel jij ook alle RPG-klassiekers van Square Enix? Heb jij Chrono Cross vroeger ook gespeeld en ga je het spel opnieuw spelen op je Switch? Vertel het hieronder en vertel gelijk ook wat je van de vernieuwde muziek vindt.