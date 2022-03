Time on Frog Island verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch

Bekijk hier de nieuwste trailer!

Vorige zomer werd er door ontwikkelaar Half Past Yellow en uitgever Merge Games bekendgemaakt dat Trading Time naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels is die titel van naam veranderd naar Time on Frog Island vanwege de aanwezigheid van de vele kikkers in het spel. Hoewel we dit eerder deze maand al wisten was erop dat moment nog geen nieuwe trailer beschikbaar gesteld. Gelukkig kunnen we deze nu wel met z’n alle bekijken via de trailer die je onderaan dit artikel kunt zien. Aankomende zomer kunnen Switch-bezitters aan de slag met Time on Frog Island, maar op een exacte releasedatum moeten we nog even wachten.

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat er vele kikkers te vinden zijn die jouw taal niet spreken. Hoewel je van de bevolking niks gratis krijgt is het ruilen van voorwerpen wel een optie. Gelukkig zijn er voldoende puzzels te vinden die jou op het juiste pad brengen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?