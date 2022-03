[Review] Rune Factory 5 – Welkom in Rigbarth

Een toffe RPG die je veel vrijheid geeft en je meesleurt in een mooie fantasiewereld

In 2006 kwam de eerste Rune Factory (A Fantasy Harvest Moon) uit, inmiddels mogen we genieten van zowel een Rune Factory- als een Harvest Moon-franchise. Bij de Rune Factory-serie zijn we inmiddels bij spel nummer 5 aangekomen. Als Rune Factory groentje mag ik deze fantasy RPG met een snufje boerderijmanagement uitproberen, deze review is dan ook geschreven door iemand die de vorige delen niet kent.

Wie komt daar uit de lucht vallen?

Nouja, uit de lucht vallen is het niet echt. Het hoofdpersonage duikt gewoon opeens op, zonder kennis over wat haar (of zijn, afhankelijk van het geslacht die je kiest) verleden is en waar ze vandaan komt. Al gelijk begint het verhaal met actie: er moet een meisje gered worden en naar haar dorp worden gebracht. Gelukkig wordt ze daar met open armen ontvangen en na een test of ze een goed persoon is, krijgt ze zelfs gelijk een woonplek aangeboden.

Binnen de kortste keren is het hele dorp ingelicht over het feit dat er een nieuwe bewoner is en komen er meer verantwoordelijkheden bij. Allereerst het stuk grond om groenten op te telen en daar komt bij dat er een zogenaamd SEED lid nodig is om het dorp te beschermen tegen monsters.

De eerste indruk is: het spel ziet er goed uit, de muziek is leuk en het loopt allemaal lekker. Zoals bij veel Nintendo-spellen duurt het soms even tot het laadscherm weer weg is maar dit is niet storend. Er worden veel dialogen gevoerd en de gesproken tekst komt meestal niet overeen met de tekst in de tekstwolkjes, dit is in het begin even wennen. Verder loopt het spel goed en is de besturing logisch en makkelijk.

Lange tutorial

Omdat Rune Factory een vrij uitgebreid spel is, volgt er ook een erg lange tutorial, verpakt in quests waardoor het niet gelijk saai is. Eigenlijk is de tijd vrij in te delen. Hele dag op het land werken? Doe je ding. Beetje rondlopen en aan sociale contacten werken? Wat jij wilt. Die vrijheid is erg fijn, zeker als je het spel nooit hebt gespeeld en niet altijd gelijk doorhebt waar je dat gevaarlijke monster moet vinden.

De quests staan allemaal op een bord verzameld en gaan over het oogsten van groenten tot het leveren van goederen aan een winkeleigenaar en van het verslaan van een monster tot het voeren van jouw draak. Voor je het weet zit je helemaal ingepakt in het spel.

Farming

Ondanks dat je zelf je dagen in mag delen, word je wanneer je wakker wordt en de deur uit stapt automatisch aangetrokken tot het stuk land: er liggen weer nieuwe stenen, takken en graspollen om op te ruimen. ls je dan toch bezig bent kan je net zo goed alle groenten water geven of oogsten wanneer dit nodig is. Het boerenleven is heerlijk rustgevend en met de juiste gereedschap kan je alle uitdagingen aan: ook wanneer dit op de rug van een draak is.

Rigbarth

Het dorp waar je zo welkom bent geheten door de bewoners is Rigbarth, met een prachtige boom als middelpunt, verschillende winkels, (nu nog lege) huizen en zelfs een evenementenplein. Het idyllische plekje geeft gelijk een warm welkom en ook de inwoners ontvangen je met open armen: hierdoor voel je je direct verbonden en gemotiveerd om sociale contacten aan te gaan. Het is zelfs mogelijk om verliefd te worden!

Alles wat iemand nodig zou moeten hebben is verkrijgbaar in het dorp. Onder andere een winkelier, een dokter, iemand die alles weet van meubels maken en zelfs een smid.

Gevechten

Buiten het dorp om bevindt zich een hele wereld om te ontdekken, dit is waar de actie écht begint. Al snel komen er monsters op jouw pad: van schattige lammetjes tot enge paddenstoelen, orcs, goblins en nog véél meer wezens uit fantasiewerelden. Vechten doe je door een wapen in de hand te nemen en op B te klikken, ook kan je wegduiken om aanvallen te ontwijken. Naarmate het spel vordert komen er meer aanvallen vrij en ook speciale aanvallen die je onder X en Y kan zetten. Tijdens een gevecht kan je ook weglopen en even wat eten om je HP weer op peil te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een zelfgekookte maaltijd zijn.

Het leuke aan deze gevechten is dat je monsters ook kan vangen en dat je bevriend kan raken, in dat geval kan je ze meenemen op avontuur en op hun rug rijden terwijl ze samen met jou en jouw team strijden.

Er is meer

Maak dus jouw eigen gerechten, koop de beste wapens, zorg dat er in het dorp de nodige upgrades en uitbreidingen komen en maak zelfs eigen schuren om monsters in te bewaren waar je vrienden mee bent geworden. Er is zó veel te ontdekken in het spel dat je altijd wel ergens lekker mee bezig kan zijn, en dat is ook gewoon het fijnste: de dagen zo indelen als je zelf wilt. En elke keer lijkt er weer iets nieuws bij te komen om te ontdekken. In de tussentijd loopt het hoofdverhaal verder, deze zijn te herkennen aan uitroeptekens op de kaart. Het hoofdverhaal gaat over de bewoners van het dorp en wat ze meemaken zoals wanneer iemand een andere baan gaat uitoefenen of wanneer er nieuwe mensen naar het dorp komen.

Conclusie

Rune Factory 5 is leuk! Als RF-‘noob’ heb ik erg genoten van wat het spel te bieden heeft. Dat je gewoon lekker je eigen dag in kan delen is heerlijk. Heb je vandaag zin om op het land bezig te zijn en daarna te koken? Prima. Of wil je liever de wildernis in om tegen monsters te vechten? Er is veel te doen en er zijn veel quests beschikbaar waardoor het spel leuk en uitdagend blijft. Het feit dat je snel kan groeien en steeds beter wordt in wat je doet, geeft ook steeds meer vrijheden. In de tussentijd loopt het hoofdverhaal door in het dorpje Rigbarth.

+ Veel vrijheid om te kiezen wat je gaat doen

+ Mooie grafische vormgeving en een toffe idyllische sfeer

+ Een lang uitdagend verhaal waar steeds meer bij komt kijken

– De stemmen komt vaak niet overeen met de tekst

– Het is voor een beginner soms even zoeken wat er met een bepaalde quest wordt bedoeld

DN-Score: 8,5