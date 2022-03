Mario Party Superstars bijgewerkt naar versie 1.1.1

Alle kleine beetjes helpen.

Er is een nieuwe update uitgebracht voor Mario Party Superstars. Deze werkt het spel bij naar versie 1.1.1. De update maakt een paar kleine verbeteringen, maar voegt verder niks nieuws toe aan het spel. Een van de grootste aanpassingen is dat het spel je nu eerst vraagt om te bevestigen of je een online sessie wilt verlaten. Voorheen werd je onmiddellijk een sessie uitgegooid als je in de Village Square op de B-knop drukte. Het is nu dus moeilijker gemaakt om die fout te maken. Hieronder volgen alle patch notes van deze update. Om de volledige ondersteuningspagina te lezen kan je ook op deze link klikken.

Online Fixed an issue in which the game cannot progress forward when viewing minigame rankings in the Data House. Made changes to a game feature where a session is immediately ended when pressing the B button while in the Village Square after joining players via the Friend House. A message will now be displayed asking if you would like to end the session.

General Fixed an issue in which the minigame does not end when playing Ice-Rink Risk, Dizzy Dancing, Catch You Letter, or Cheep Cheep Chase. Fixed an issue in the Stick and Spin minigame in which the game’s movement gets slower as the high score gets raised and the game forcibly ends. Fixed other issues to improve the overall gameplay experience.