Aanpasbare moeilijkheidsgraden in Coromon onthuld

Maak het jezelf zo moeilijk of zo makkelijk als je wil in Coromon!

Volgende week komt op 31 maart 2022 Coromon uit op diverse platforms, dus ook op de Nintendo Switch. Het spel brengt je terug naar de traditionele monsterjachten op de klassieke draagbare gameconsoles. Ervaren spelers vonden deze spellen echter hoe langer hoe makkelijker. De makers Freedom Games en TRAGsoft hebben naar die geluiden geluisterd en hun aankomende game Coromon daarom een aantal opties gegeven voor de moeilijkheidsgraad.

Het onderstaande filmpje laat zien dat Coromon vier moeilijkheidsgraden krijgt, plus de mogelijkheid om je eigen spelregels te maken. Voor beginners en spelers die vooral het verhaal willen spelen, is er de moeilijkheidsgraad ‘easy’. Jouw team van monsters zullen het aanzienlijk langer volhouden tegen sterke vijanden en items zijn goedkoper om te kopen. Ben je een zeer ervaren speler en houd je wel van uitdaging, dan speel je Coromon op ‘insane’. Je kan dan bijvoorbeeld per gebied maar één monster vangen om aan je team toe te voegen en verslagen monsters uit je team kun je niet meer genezen. Met de optie om je eigen spelregels in te stellen, kun je bijvoorbeeld de gevechten uitdagend maken en tegelijkertijd de items betaalbaar houden. Voor ieder wat wils dus.

Tot slot hebben Freedom Games en TRAGsoft bekend gemaakt dat Coromon ‘cross-save’ krijgt tussen de Switch-versie en de versie voor Steam. Zo kun je dus op meerdere platforms het spel oppakken waar je gebleven was. In dit artikel kun je de eerder onthulde gameplay van Coromon zien en andere informatie over het spel teruglezen.

Kijk jij uit naar Coromon? Ben je van plan dit spel op de hoogste moeilijkheidsgraad te spelen? Laat het dan hieronder weten!