Race donderdag mee met ons Mario Kart 8 Deluxe toernooi én maak kans op een leuke prijs

Toon je skills tijdens een gezellige game-avond met onze community!

Ben jij inmiddels al aan de slag gegaan met het eerste deel van de Mario Kart 8 Deluxe DLC? Aanstaande donderdag kun je jouw skills laten zien tijdens ons Mario Kart 8 Deluxe toernooi en daarbij hebben we voor de winnaar (diegene met de meeste punten) ook nog eens een leuke prijs klaarstaan! Wat die prijs is houden we nog heel even geheim. Tijdens het toernooi kun je bovendien ook de Discord voicechat joinen. Hierin kun je lekker praten met de rest van de community of laten weten hoe vervelend je hun itemgedrag precies vind.

Wanneer is het toernooi? Aankomende donderdag, deze zal beginnen om 19:00 uur en eindigen om 20:30 uur.

Hoe doe je mee? Dit kan eenvoudig door op onze Discord-server je aan te melden in het mededelingen kanaal. Klik daarvoor op het rode autootje. De toernooicode vind je ook op onze Discord-server!

Zien we jou aankomende donderdag ook? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie! Voor het toernooi zullen we de prijs ook alvast onthullen. Hou onze website dus goed in de gaten!

De winnaar krijgt een prijs welke nog bekend wordt gemaakt. Dit is de deelnemer met de meeste punten. Zijn er deelnemers met evenveel punten? Dan zal de uiteindelijke winnaar worden bepaald via een 1 op 1 race.