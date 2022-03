Ontdek de wereld van Rune Factory 5 in de lanceringstrailer

Help de dorpsbewoners, verjaag vijanden en ontdek wat je nog meer kan doen!

Al in 2019 werd het vervolg op Rune Factory 4 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Alleen liet de release op zich wachten. Afgelopen jaar kwam deze farmsim al uit in Japan, maar in het Westen mogen we er ook bijna mee aan de slag. Vandaag is Rune Factory 5 in Amerika verschenen en zal aanstaande vrijdag ook in Europa verschijnen. Vanwege de release heeft Nintendo op YouTube een lanceringstrailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken.

Rune Factory is een game die je het beste kunt vergelijken met farmgames zoals Harvest Moon. Jij speelt een personage dat zijn geheugen kwijt is. Hierdoor beland je in een klein dorp dat gezegend is door de natuur. Al snel word je gerekruteerd door een vredelievende organisatie genaamd SEED en je nieuwe leven begint. Zo zal je bijvoorbeeld de dorpsbewoners moet helpen met hun normale klussen. Maar daarnaast zal je rune gerelateerde mysteries moeten onderzoeken, monsters moeten verjagen en jouw eigen boerderijtje moeten onderhouden. Genoeg te doen dus!

Ga jij Rune Factory 5 vrijdag halen voor de Switch? Laat het ons weten in de reacties!