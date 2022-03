Boreal Tenebrae komt in april uit

Ontdek vanaf 8 april het duistere avontuur in Boreal Tenebrae!

In juni vorig jaar kondigde RedDeerGames hun nieuwste game aan. Boreal Tenebrae stond toen al gepland voor een release op de Nintendo Switch, maar een releasedatum was onbekend. Daar is nu verandering in gebracht. Dit duistere avontuur in retrostijl zal op 8 april verschijnen. Een nieuwe trailer is er niet gedeeld. Daarom kan je hieronder nogmaals de aankondigingstrailer bekijken om wat van de sfeer te proeven.

In het spel duik je in een droom over een plek genaamd Boreal Tenebrae, een stad die meer dood dan levend is. Alles eraan is ongewoon. Het lijkt net alsof het één grote nachtmerrie is. Het hoofdpersonage is Bree en zij gaat op zoek naar haar vermiste zus Sarah. Ontdek, onderzoek en ga op zoek naar het mysterieuze object dat jouw zus en voor altijd heeft opgeslokt. Kan jij het mysterie ontrafelen?