[Review] Persona 4 Arena Ultimax – Verrassend goed en verrassend compleet

Vecht je een weg door de wereld van Persona 4!

Persona 4 Arena Ultimax is ontwikkeld door Arc System Works en wordt uitgegeven door Atlus en SEGA. Het 2D-vechtspel was voor het eerst al in 2013 in de Japanse arcadehallen te spelen en in 2014 verscheen het op de consoles uit die periode. Vorige week verscheen Persona 4 Ultimax onder meer op de PlayStation 4 en de Nintendo Switch. In de aankondigingen van Persona 4 Arena Ultimax werd al bekendgemaakt dat deze uitgave de meest complete versie zou zijn. Daarnaast zou de game alle aanpassingen en verbeteringen bevatten, die tot nu toe alleen in versie 2.5 voor de Japanse arcadehallen is verschenen. Een fysieke versie van de game voor de Switch is helaas alleen in de Aziatische regio te krijgen. In de eShop betaal je echter slechts €29,99 voor de game. Of de prijs ook iets zegt over de kwaliteit, lees je in deze review.

Valse start

Wanneer je Persona 4 Arena Ultimax opstart, lijk je slechts twee mogelijkheden te hebben, namelijk twee verschillende verhalen in Story Mode. De verhalen vinden enkele maanden na afloop van de RPG Persona 4 plaats. Het Investigation Team moet uitzoeken waarom Midnight Channel nog steeds uitzendt en de wereld zich nog steeds lijkt te vermengen met de TV World. Het P-1 Climax vechttoernooi zou met deze gebeurtenissen in verband staan. Mocht je hier een Story Mode met veel intense gevechten verwachten, ga je je afvragen of je wel de juiste game hebt gekocht. De Story Mode leest voornamelijk als een visual novel. Tientallen minuten staar je naar statische plaatjes met tekst, die af en toe afgewisseld worden met volledig geanimeerde scènes. Gelukkig zijn de meeste teksten ingesproken en kun je eenmalig op X drukken voor automatisch doorklikken van de dialogen. Je kunt kiezen voor Japanse of Engelse audio en de kwaliteit van de spraakopnames is uitstekend. Als de Switch een instelling had om het scherm een langere tijd op hogere helderheid aan te laten, was het ook een stuk prettiger kijken geweest. Voor wie niet bekend is met het verhaal van de originele RPG of voor wie weinig heeft met visual novels in het algemeen, is Story Mode een langdradige slaapverwekkende zit. Persona 4 Arena Ultimax is nauwelijks meer een vechtspel te noemen, als je telkens weer minimaal een half uur aan visual novel moet doorworstelen voor een gevecht van een enkele ronde.

Linksom of rechtsom, een wereld gaat open

In het hoofdmenu van Persona 4 Arena Ultimax is niet meteen duidelijk te zien dat je ook naar links of rechts kunt drukken op de richtingsknoppen. Wanneer je dat wel doet, krijg je verschillende menu’s te zien. Daar vind je alle andere spelmodi, opties en galerij met artwork en filmpjes van de game. In alle spelmodi kun je direct kiezen uit alle 22 speelbare vechters. Voornamelijk kun je kiezen uit personages uit de RPG Persona 4, maar er zijn ook enkele favorieten uit Persona 3 toegevoegd. Er zijn geen geheime vechters om vrij te spelen en de eindbazen zijn ook meteen speelbaar. Ook zijn alle kostuumkleuren en optionele brillen van alle personages beschikbaar vanaf het begin. Wanneer een vechter ook een Persona bezit, kun je ook de kleur van de Persona apart aanpassen. De meeste vechters hebben naast hun Normal Type ook een optionele Shadow Type. Een vechter in Shadow Type heeft ten opzichte van Normal Type een andere balans tussen aanvalskracht en incasseringsvermogen.

Hoewel er 22 vechters zijn, voelt het niet aan alsof Persona 4 Arena Ultimax volgestopt is met klonen van dezelfde vechter. Met de ene of de andere vechter spelen is goed merkbaar. Ook je favoriete en minst favoriete tegenstander zal je gauw kunnen ontdekken. Het totale aantal van 22 vechters met een eventuele Shadow Type is ook precies goed voor de variatie.

Met de keuze uit 21 verschillende locaties en achtergronden om in te vechten heb je ook meer dan genoeg variatie. De plekken variëren van fris en licht tot onheilspellend en donker. Bij gevechten in een donkere achtergrond had de computergestuurde vechter soms ook de donkere kleuroptie gekregen. Dat zorgde ervoor dat de tegenstander minder goed zichtbaar was. Het is ook het enige punt van kritiek op visueel gebied, want voor de rest ziet Persona 4 Arena Ultimax er goed en scherp uit.

Zoals hierboven gezegd zijn de ingesproken teksten en uitroepen tijdens de gevechten in uitstekende kwaliteit opgenomen. De makers hebben echt hun best gedaan om ook de Engelse teksten zeer prettig en goed verstaanbaar te maken voor de Europese en Amerikaanse markt. Overal waar muziek aan te pas komt, past deze ook goed. Van rustige muziek tijdens een normale dialoog in Story Mode tot opzwepende muziek in het hoofdmenu. Ook de achtergrondmuziek op de 21 vechtlocaties is goed afgestemd op de bijbehorende sfeer.

De besturing is eenvoudig, vloeiend en toegankelijk voor iedereen. Je hebt knoppen voor een normale zwakke en sterke aanval voor je gekozen vechter. Voor vechters met een Persona zijn er aparte knoppen voor een zwakke en sterke aanval voor de Persona. Vechters zonder Persona hebben dan een alternatieve aanval onder die knoppen. Verder kun je alle knoppen naar eigen inzicht aanpassen en kun je bijvoorbeeld ZL en ZR toewijzen aan een speciale actie, zoals je tegenstander vastpakken voor een schouderworp. Er is ook aan beginners gedacht. Door herhaaldelijk op de knop voor zwakke aanval te drukken, voer je een automatische combo uit. Hoewel de vechters allemaal verschillen in vecht- en speelstijl, zijn alle vechters ook voor beginnende spelers toegankelijk.

Non-stop no-nonsense knokken

In tegenstelling tot de Story Mode bieden de overige spelmodi een hoop knokplezier zonder langdradige onderbrekingen. In Arcade Mode kies je een van de 22 vechters om direct deel te nemen aan het P-1 Climax vechttoernooi. In een serie gevechten probeer je het toernooi te winnen. Bij Score Attack Mode doe je feitelijk hetzelfde, maar loopt er een stopwatch mee om je totale tijd tijdens de gevechten bij te houden. Het is de bedoeling dat je meer speelt en beter wordt, zodat je je eigen tijd kunt verbeteren. Golden Arena Mode bevat RPG-elementen. Je moet 100 gevechten winnen en per winstpartij verdien je punten om je gekozen vechter sterker te maken. Na 5 gevechten is er een checkpoint, waar je na een verliespartij altijd verder kunt gaan. Uiteraard is er ook een Versus Mode beschikbaar om op de bank met een andere speler een ongecompliceerd Persona-gevecht te houden. Wil je tot slot je vaardigheden trainen of is het spel nieuw voor je, dan kun je je het vechtsysteem eigen maken in Training Mode.

Ook is het mogelijk om online spelers uit te dagen voor een potje Persona 4 Arena Ultimax. Hierbij dient vermeld te worden dat de Switch-versie geen ‘rollback netcode’ krijgt. Dit houdt simpelweg in dat de input tussen beide spelers over het internet met vertraging wordt gecommuniceerd. Een gemiddelde speler zal hier overigens niet veel van merken. De fanatieke speler, die het ook moet hebben van precieze input bij online gevechten, kan echter beter de versie voor bijvoorbeeld de PlayStation 4 kopen. Die versie krijgt namelijk wel rollback netcode. Tijdens de reviewperiode is het slechts een keer gelukt om een online gevecht te doen wegens een gebrek aan beschikbare online spelers, dus kan hier verder niet geoordeeld worden of rollback netcode echt noodzakelijk zou zijn.

Conclusie

Als je al het bovenstaande aan spelmodi en keuzemogelijkheden bij elkaar optelt, is Persona 4 Arena Ultimax een verrassend complete vechtgame. Bijna 10 jaar na de eerste verschijning in de Japanse arcadehallen heeft het spel een prima opfrisbeurt gekregen om wereldwijd opnieuw uitgebracht te worden voor de Nintendo Switch. De vechters en de vechtlocaties zien er goed uit, de animaties zijn scherp en de gevechten spelen lekker weg. Alleen het hoofdmenu had wat overzichtelijker gemogen om direct duidelijk te maken wat de game allemaal te bieden heeft. Ook niet onbelangrijk is de prijs. €29,99 is een meer dan prima prijs voor Persona 4 Arena Ultimax. Dat maakt het totaalpakket een aanrader voor de liefhebber van 2D-vechtspellen, ook al weet die misschien weinig tot niets van Persona 4. Voor fans van de franchises van Persona en Shin Megami Tensei is dit spel vanzelfsprekend een must-have! (Mocht je ook nog van zeer uitgebreide visual novels houden, mag je dat negatieve kenmerk hieronder negeren en een vol punt optellen bij de DN-Score.)

+ Veel verschillende vechters, locaties en spelmodi waar je uren mee zoet bent

+ Vloeiende besturing is ook toegankelijk voor beginnende spelers

+ Audiovisueel steekt het goed in elkaar

+ Verrassend goed geprijsd

– Het hoofdmenu had overzichtelijker mogen zijn over de vele spelmodi

– Story Mode als visual novel is langdradig en slaapverwekkend

– Geen rollback netcode voor de Switch-versie kan een probleem zijn voor de fanatieke speler

DN-Score: 8,5