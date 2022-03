[Preview] LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars komt nu eindelijk uit en wij konden hem alvast spelen.

Toen bijna drie jaar geleden tijdens de E3 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga werd aangekondigd, zou die oorspronkelijk in 2020 moeten verschijnen. Bovendien was toen de negende film nog niet verschenen, dus de release zou perfect in het momentum van de film passen. Helaas werd de game flink uitgesteld en moet die nu volgende maand eindelijk verschijnen. Wij kregen alvast de kans om aan de slag te gaan met dit spel en onze eerste bevindingen zijn hier te lezen.

Vroeger heb ik op de Gamecube de originele LEGO Star Wars helemaal grijs gespeeld. Ik hield van de humor in die spellen en de opbouw van de gameplay. Zoals het kunnen kapotslaan van de ander die meespeelt en de afwisseling van ‘exploratie’ met het verhaal volgen. Echter opvolgende LEGO-spellen raakten het toch niet helemaal bij mij. Misschien vanwege de franchises, maar mogelijk omdat het alleen maar meer en meer van hetzelfde werd. Echter sinds de aankondiging van deze complete saga werd ik toch wel hyped. Na een uur spelen en nog een uur aan beelden te hebben gezien moet ik zeggen dat het de kant op gaat om het beste LEGO Star Wars-spel te worden.

Gooi alles wat je gewend bent je hoofd uit

The Skywalker Saga is geen compilatie van eerdere LEGO Star Wars-spellen. Nee het is een compleet van de grond af aan opnieuw gebouwde game. Met open gebieden om te verkennen, vrijheid om van planeet naar planeet te gaan, missies die niet om het verhaal draaien en meer. De beleving is compleet anders dan andere LEGO Star Wars-spellen. Dat dit het geval is, is een goed ding.

Het spel ziet er niet alleen mooier uit met betere omgevingen en schepen die zo veel mogelijk uit LEGO bestaan, maar ook qua gameplay is het spel dus flink vernieuwd. Dit door de totaal nieuwe mechanics zoals de mogelijkheid tot meer skills die je kunt vrijspelen door de Kyber Bricks (meer dan 1100 in het spel) te verzamelen. Zo kun je hierdoor sneller lopen, maar ook specifieke skills per personage kunnen geüpgraded worden.

Daarnaast zijn de personages nu al vrijer in het bewegen dan in voorgaande spellen. Zo kun je combo’s uitvoeren en gebruik maken van bijvoorbeeld de lightsaber throw bij Jedi en richten bij personages die een geweer hebben. Ook kun je met een Jedi bijvoorbeeld andere Force-krachten gebruiken zoals de bekende mind trick. Dit geeft je een vrijheid die LEGO je nog niet eerder heeft gegeven en zorgt ook weer extra voor het gevoel dat het niet weer hetzelfde LEGO-spel is.

Voelt als een open wereld

Wat bovendien ook een geweldige toevoeging is, is het naadloze wisselen tussen verhaalmissies en vrije gameplay. Zo heb je namelijk na elk level om het zo maar te noemen tijd om vrij rond te lopen en te spelen met personages die je hebt vrijgespeeld, hiermee kun je dan rustig werelden verkennen of al behaalde levels opnieuw spelen of reizen door de complete galaxy. Deze speel je namelijk steeds verder vrij naar mate je door het verhaal te volgen op locaties bent geweest. Daarnaast is het, wanneer je geen zin meer hebt in een bepaalde episode, altijd mogelijk om van episode te wisselen via het menu. De desbetreffende episode moet natuurlijk wel vrijgespeeld zijn. In het begin zijn dit alleen I, IV en VII.

Wat we helaas niet zelf hebben kunnen testen, maar wel uitgebreider hebben gezien is hoe het rondvliegen werkt. Niet alleen kun je in levels rondvliegen om het verhaal te volgen, maar ook wanneer je reist tussen planeten kun je zelf het roer wat in handen nemen. Ook in de ruimte is namelijk genoeg te doen. Je kunt missies aannemen, meteoren kapot schieten voor Kyber Bricks en meer. Ook dit is volledig nieuw en ziet er fantastisch uit. De gevechten die ik voorbij heb zien komen hebben duidelijk opgelet bij Star Wars Squadrons.

Iets wat wel terugkeert zijn de extra’s die je kunt vrijspelen. Hier ga ik niet te veel over spoilen, maar één van de getoonden verandert alles in een rave. Zo zie je hierdoor overal discolampen en wordt er een remix van Star Wars-muziek en geluiden gedraaid. Bovendien zie je alle personages helemaal losgaan.

Weinig bugs voor een onafgeronde versie

De build van het spel die voor ons bereid was, was zo goed als de final build. Aangezien de laatste jaren veel bugs op het einde gefixed worden en in een day 1 patch terecht komen valt het op hoe goed en soepel het spel liep. Ik heb in mijn speelsessie namelijk maar twee minimale bugs gekregen. Zo kon ik één keer niet slaan wat zichzelf oploste toen ik een keer doodging. De tweede bug was een doos die in de lucht bleef hangen toen ik iets eronder kapot maakte. Verder geen grafische glitches, geen bugs helemaal niet. Dat terwijl de LEGO-spellen altijd wel bekend staan als buggy.

Grafisch en geluid

Over het grafische aspect kan ik eerlijk gezegd nog niet heel veel zeggen. Zeker voor de Switch niet aangezien de preview via een online verbinding was en een pc-build was. Echter aangezien LEGO er wel om bekend staat goede Nintendo-versies te leveren dus ik heb hier zeker vertrouwen in. Op de pc zag die er in elk geval prachtig uit.

Qua muziek is het vooral wat je zou verwachten van het spel. Bekende Star Wars-deuntjes die op de achtergrond spelen en je echt het gevoel geven dat je in die galaxy far far away bent. Ook zijn de stemmen verrassend goed ook al zijn de originele acteurs er niet voor gebruikt. Zeker aangezien tot nu toe het eigenlijk alleen maar gemompel de norm was met spellen als dit (je kunt het gemompel terug aanzetten).

Mocht je een uur aan gameplay willen zien bekijk dan de opname van onze speelsessie:

Voorlopige conclusie

The Skywalker Saga lijkt enorm geprofiteerd te hebben van de extra ontwikkeltijd die de studio heeft gehad. De game voelt goed afgewerkt aan, heeft duidelijk enorm veel liefde gekregen en voelt daardoor ook enorm fris aan. De nieuwe toevoegingen als skills en de open wereld-gebieden zorgen ook voor meer interactie en dat je meer kunt doen in de wereld. Iets wat je in de oudere spellen niet terug zult vinden.