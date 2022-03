Nintendo’s digitale Wii en DSi winkels zijn al dagen offline

Hopelijk gaat het om technische problemen

Sinds woensdag 16 maart zijn de digitale winkels van de Wii en de DSi niet meer bereikbaar. Wanneer je het Wii winkelkanaal probeert te openen word je verwelkomd met een zwart scherm, gevolgd door een error code. Het Wii winkelkanaal sloot in 2019 al zijn deuren voor nieuwe aankopen (bij de DSi al in 2017), maar ondanks dat kon je nog wel eerder gekochte software opnieuw downloaden. Nu is ook dat niet meer mogelijk.

Dat de winkels binnenkort een keer volledig gingen sluiten was te verwachten. Zeker nu Nintendo ook al heeft aangegeven dat de online winkels van de Wii U en 3DS in maart 2023 sluiten. Maar dat ze het doen zonder dit enkele weken of dagen van te voren aan te kondigen is heel opmerkelijk. Het zou kunnen dat het om een technisch probleem gaat. Nintendo heeft hier zelf nog niet op gereageerd. Mochten er nog games zijn die jij uit deze winkels zou willen downloaden, dan zou ik dat bij de eerst volgende mogelijkheid in ieder geval meteen doen.

Wat denk jij van dit nieuws? Zijn er nog klassieke virtual console-games of Wiiware-titels die jij nog last minute wilt halen? En wat ga jij het meest missen aan al deze digitale winkels?