Nine Sols komt naar de Switch

Een stijl die wat doet denken aan Spiritfarer en gameplay die herinnert aan Hollow Knight. Dat belooft wat moois!

Studio Red Candle Games heeft recent een crowdfunding campagne gestart voor Nine Sols. Het doel van bijna €100,000 is al ver overschreden en het spel is daarmee ook gepland om naar de Nintendo Switch te komen.

Het team heeft misschien al wel een Switch devkit, maar hoe snel de port er zal komen is nog onduidelijk. Red Candle Games zal pas tegen het eind van het ontwikkelen zich gaan richten hierop. Daarnaast heeft het team ook te maken met console generatie wisselingen zoals bij Sony, en dat maakt het weten van een datum alleen maar moeilijker.

Nine Sols komt er in ieder geval zeker weten aan, maar wat is het voor spel? Het spel wordt omschreven als een 2D actie platformer met deflectie-gefocuste combat, diepgaande storytelling en een unieke Taopunk setting. Alle informatie staat op de eerder genoemde crowdfunding pagina, maar even kort wat opvallendheden op een rijtje:

De studio heeft een sterke achtergrond in narrative-driven games en wil hier op voortbouwen met Nine Sols.

Deflection is de kern van combat. Vanuit een succesvolle deflect kun je verdere aanvallen toepassen.

Controls en beweging zal vloeiend aanvoellen. Prettige en responsieve controls zorgen ervoor dat alle acties goed aanvoelen. Zaken als double jumps en dashen moet natuurlijk aanvoelen.

Nine Sols betekent… in ieder geval…. negen bosses om te verslaan.

Er is veel tijd en energie gestoken in wat je ziet. Handgemaakte animaties en achtergronden, samen met sprite animaties.

Levelen zal een ding worden. Deze levels kun je dan weer spenderen in Meridian Skills en Abilities die een grote impact kunnen hebben op hoe je speelt.

Er is nog veel meer om uit te pakken en te lezen op de crowdfunding pagina, met hieronder als laatste lekkermaker de trailer!

Als je het een leuk spel vindt kun je ook nog meedoen. Op het moment van schrijven heb je nog 47 dagen. De laagste ’tier’ is circa 21 dollar en geeft je al een digitale versie van het spel (op platform naar keuze), een digitale Nine Sols wallpaper en de exclusieve ‘backer’ rol op Discord.

Wie is er enthousiast of bekend met andere spellen van de studio? We zijn benieuwd!