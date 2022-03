Metroid Dread is nu de best verkochte 2D Metroid-game in het Verenigd Koninkrijk

En de op twee na bestverkochte game in de franchise!

Metroid Dread kwam vorig jaar in oktober uit en kreeg toen veel liefde van fans en critici. Onze Jorden gaf de game een 9,5 en noemde het: “een van de soepelste spellen op de Switch met een enorm goed verhaal op de achtergrond”. Ook financieel presteerde de game erg goed. Zo maakte Nintendo eerder al bekend dat de game 2,74 miljoen stuks had verkocht. Hoewel de game daarmee niet in de buurt van de populariteit van Mario, Zelda of Pokémon komt is het vergeleken met andere Metroid games wel heel veel. Nu heeft Christopher Dring van de site: Gamesindustry.biz bekend gemaakt dat Metroid Dread de bestverkocht 2D Metroid-game is in het Verenigd Koninkrijk.

Metroid Dread is now the third biggest Metroid game in UK history, behind Metroid Prime and Prime 3. It’s already the UK’s best-selling 2D Metroid. This doesn’t include digital sales, so it’s quite likely it’s now, or will soon be, the No.1 Metroid overall (GfK data) — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 20, 2022

Hoeveel stuks er precies van de game zijn verkocht is helaas nog niet bekend. Metroid Dread is nu na Metroid Prime en Metroid Prime 3: Corruption de op twee na bestverkochte game in de franchise. Dit heeft de game bereikt voordat die zes maanden uit is. Voor deze cijfers zijn de digitale verkopen niet meegerekend. Deden ze dit wel dan was Metroid Dread misschien nu al de bestverkochte Metroid-game in het land.