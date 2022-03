Meer gameplay LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

We hebben nog wat extra gameplay van de nieuwe LEGO Star Wars-game!

In onze preview van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, kon je al veel lezen over hoe het spel speelt en dan vooral uit het oogpunt vanaf de start van Episode IV: A New Hope. Tijdens onze sessie werd er echter nog meer beeldmateriaal gedeeld in een speciale presentatie. Echter aangezien we dit niet zelf bestuurden wilden we dit graag alsnog delen, maar buiten de preview.

Het eerste filmpje is een korte en toont het hoofdmenu waarin je kunt kiezen welke episode je wilt starten. Elke episode heeft een eigen bewegende diorama die een element uit die specifieke film weergeeft.





De tweede video laat gameplay van Episode III: Revenge of the Sith zien. In deze gameplay zie je hoe multiplayer werkt en hoe een baasgevecht verloopt. In dit geval is het tegen Count Dooku wanneer je Chancellor Palpatine bevrijdt.

The Last Jedi begon natuurlijk met de ontruiming van de Rebel Base en de aanval van Poe Dameron op de Dreadnought van the First Order. De gameplay laat dus goed zien hoe het vechten in de ruimte werkt. Het is in elk geval een stuk beter opgezet dan in vorige spellen.

De laatste video laat zien hoe free play te werk gaat. Van het verzamelen van Kyber Bricks tot het losgaan als Rancor op Corusant. Het geeft een goed gevoel van de vrijheid die je hebt met het verkennen van de wereld. Zeker een upgrade van de beperkte hubwereld in oudere spellen.