Imp of the Sun aangekondigd voor Switch

Een 2D platformer met vloeiende combat en een focus op Peruviaanse cultuur. Wat kunnen we verwachten?

Nou, toevallig net als Nine Sols komt er nog een 2D actie-platformer naar de Switch toe. Het spel van Sunwolf Entertainment en uitgever Fireshine Games kwam sowieso al naar de PC toe, maar nu dus ook naar de Nintendo Switch. Een datum is nog niet bekend behalve ”coming soon”, dus dat is nog even verder bericht afwachten.

Imp of the Sun heeft een stijl en gameplay die sterk doen denken aan spellen als Ori, maar focust zich sterk op Peruviaanse cultuur. In het spel speel je als Nin, een imp die is ontstaan uit de laatste vonk vuur van de zon. Zonder het warme licht van de zon kan de wereld niet overleven en als laatste hoop ga je met Nin eropuit om de Four Keepers te verslaan en de zon terug te krijgen. Het spel legt een sterke focus op het platformer gedeelte en vloeiende combat. Hieronder een trailer om alvast een sfeerimpressie te geven en wat gameplay te laten zien.

Peruviaanse cultuur en verhalen zijn vrij onbekend voor ons hier in Nederland, dus mogelijk dat dit spel extra interesse kan opwekken in genieters van mythologie en culturele verhalen. Maar het is nog even afwachten tot er een datum bekend is. Wie is er benieuwd naar dit spel, of wordt dit er juist eentje die je aan je voorbij laat gaan? Laat het hieronder weten.