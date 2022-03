[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

Aery – Calm Mind 2

Verschijnt op: 24 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

De titel zegt het al: kalmeer je gedachten met dit relaxte spel waarin je heerlijk rondvliegt en prachtige landschappen ontdekt. Als vogel verzamel je magische kristallen om bepaalde landschappen te markeren, op die manier vind je elke keer weer een nieuwe omgeving. Geniet zonder vijanden en zonder gevaar van deze ontspannende ervaring, blijf nog even hangen of ga verder naar het volgende niveau.

Valis: The Fantasm Soldier

Verschijnt op: 24 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €13,50

De Valis Saga verschijnt komende week op de Nintendo Switch. Deze van origine pc-serie is een side-scrolling actiespel uit de jaren ’80. Haar 35e verjaardag werd in december 2021 gevierd, en de traktatie is de port van drie Valis-games. Kruip in de huid van schoolmeisje Yuko Aso die een echte krijger wordt. Haar missie is om vijand Rogles te vernietigen. Ook is ze op zoek naar de vijf vermiste Phatasm Gems. Valis: The Fantasm Soldier is het eerste spel uit de serie. Verder verschijnen op dezelfde dag Valis II en Valis III.

Kirby en de Vergeten Wereld

Verschijnt op: 25 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Eindelijk is het zo ver! Ga mee op avontuur met Kirby in een 3D-wereld vol uitdagingen. Kom bij zinnen in een verlaten wereld waar de beschaving is overwoekerd en gebouwen zijn verwoest. Doordat er geen mensen meer zijn heeft de natuur het overgenomen. Kirby heeft zijn vertrouwde krachten om vijanden te verslaan en kan ze nog steeds opzuigen, maar probeer ook eens een auto, een pion, of wat dacht je van een drankautomaat? Redt de Waddle Dees, neem de krachten van de beste tegenstanders over en speel samen of alleen dit spannende avontuur.

Rune Factory 5

Verschijnt op: 25 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Begin een nieuw leven in het stadje Rigbarth in deze nieuwe RPG. In dit stadje vinden mysterieuze gebeurtenissen plaats die invloed hebben op de runen, deze runen zijn belangrijk om de balans tussen mens en natuur te bepalen. Als de nieuwe ranger van SEED krijg je een thuis en de taak om het stuk grond bij te houden en hier groenten te kweken. Maar dat is niet alles: vecht met monsters, vang monsters om jou bij te staan in gevechten, laat het stadje opbloeien met verschillende evenementen en maak vrienden of vind jouw nieuwe liefde.

Wat verder verschijnt komende week:

22 maart 2022: A Place for the Unwilling – €14,99

22 maart 2022: Kraken Adacemy!! – €16,99

23 maart 2022: Bunny Memory – €2,10

23 maart 2022: De Pizzabezorger die de wereld redde – €5,99

23 maart 2022: Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor – €7,99

23 maart 2022: Chippy – €19,99

24 maart 2022: Broken Pipe – €3,99

24 maart 2022: Tempest 4000 – €17,99

24 maart 2022: Sky Gamblers – Air Supremacy 2 – €29,99

24 maart 2022: Mini Words Collection – €3,99

24 maart 2022: Valis II – €13,50

24 maart 2022: Valis III – €13,50

24 maart 2022: World Soccer Kid – €2,99

24 maart 2022: Andro Dunos 2 – €19,99

24 maart 2022: Super Nanaru – €7,99

24 maart 2022: Disco Cannon Airlines – €0,99

25 maart 2022: Devastator – €6,99

25 maart 2022: BouncyBoi in Puzzle Land – €12,95

25 maart 2022: Niko and the Cubic Curse – €4,99

25 maart 2022: Taqoban – €4,99

25 maart 2022: Sushi Time! Complete Edition – €6,99