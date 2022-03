Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 8,9GB aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook komende week weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd de vraag wat voor spellen er uit zullen komen, maar de grootte van de spellen is ook niet onbelangrijk; de Switch heeft maar een beperkte hoeveelheid geheugen. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast kijken hoeveel ruimte de games die binnenkort zullen verschijnen daadwerkelijk in beslag zullen nemen. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Happy’s Humble Burger Farms, maar liefst 8.9GB aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Chubby Cat, slechts 46MB.

Happy’s Humble Burger Farm – 8.9GB

Tormented Souls – 8.7GB

Sky Gamblers: Air Supremacy 2 – 5.4GB

Red Wings: American Aces – 3.5GB

Super Clown Lost Diamonds – 2.9GB

Glitchhikers: The Space Between – 2.0GB

Catie in MeowmeowLand – 1.6GB

Bush League Hockey – 1.4GB

Chinatown Detective Agency – 1.2GB

Niko and the Cubic Curse – 1.2GB

Cosplay Love! Enchanted princess – 621MB

Broken Pipes – 605MB

Cat Cafe Manager – 530MB

Wizard Mike – 466MB

The Pizza Delivery Boy Who Saved the World – 438MB

Slipstream – 317MB

Mini Words Collection – 227MB

Devastator – 196MB

Taqoban – 170MB

Jumpy Mia – 127MB

Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor – 103MB

World Soccer Kid – 55MB

Chubby Cat – 46MB