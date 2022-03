Releasedatum Happy’s Humble Burger Farm + nieuwe trailer

Overleef jij de nacht als nieuwe restaurant manager?

We wisten al langer dat horror adventure cooking sim Happy’s Humble’s Burger Farm naar de Switch zou komen, de vraag was alleen wanneer. Gelukkig hebben uitgever tinyBuild en ontwikkelaar Scythe Dev Team nu een releasedatum vrijgegeven. De game komt op 7 april naar de Switch. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

Jij bent de nieuwe manager van Happy’s Humble Burger Farm. Grill cheeseburgers, frituur patat en zorg ervoor dat je klanten de juiste drankjes krijgen. Probeer nieuwe mensen naar binnen te lokken in deze normale en totaal niet griezelige omgeving door het restaurant te verbeteren. Voorkomen brand, ontstop de wc, en jaag de ratten weg. Doe je best en je wordt werknemer van de maand in een restaurant dat donkere geheime en gemuteerde mascottes verbergt… weet jij de nacht te overleven?