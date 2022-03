Pokémon Snap, Kirby 64 én Mario Golf komen naar NSO+

Drie nieuwe Nintendo 64-klassiekers zijn onderweg.

Switch-bezitters kunnen inmiddels al vijf maanden aan de slag met Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. In de tussentijd zijn er al behoorlijk wat klassieke Nintendo 64-games en SEGA Mega Drive-games toegevoegd aan deze service en binnenkort kunnen we aan de slag met drie nieuwe Nintendo 64-klassiekers. Het gaat hierbij om de titels Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards én Mario Golf. Op dit moment is nog geen exacte releasedatum voor de spellen bekend, maar ze doken wel op in onderstaande trailer.

Kijk jij uit naar deze drie aankomende titels? En welke Nintendo 64-games zou jij ook graag naar NSO+ zien komen? Deel je reactie hieronder!