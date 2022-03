Ori ontwikkelaar Moon Studios wordt als een benauwende werkplek ervaren

Er zou sprake zijn van racisme, seksisme, pestgedrag en het openlijk bekritiseren van andermans werk.

Moon Studios, de ontwikkelaar achter Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps, wordt gezien als één van de beste indie ontwikkelaar van dit moment. Met deze games hebben ze al vele awards in de wacht gesleept. Hoewel ze prachtige games afleveren lijkt het achter de schermen allemaal wat minder mooi te zijn. Volgens ontwikkelaars van Moon Studios zou de thuiswerkcultuur van het bedrijf erg benauwend zijn. Dit hebben zij vermeld in interviews met Gamesbeat.

Ze geven aan dat er sprake is van racisme, seksisme en pestgedrag. Als boosdoeners noemden zij oprichters Thomas Mahler en Gennadiy Korol. Zij zouden de “open en eerlijke” werkplekstructuur van het bedrijf hebben gebruikt om vooral werk van anderen openlijk te bekritiseren en heel erg zelden te prijzen. Gamesbeat geeft aan dat medewerkers dit gedrag helemaal zat zijn. Toch heeft nog niemand binnen het bedrijf een rechtzaak aangespannen. Een onderzoek sugesteert ook dat er veel medewerkers zijn weggegaan. Men zegt dat de oprichters de reputatie van hun games gebruiken om niet nog meer personeel te verliezen.

Thomas en Gennadiy hebben gereageerd op de negativiteit binnen het bedrijf in het onderstaande bericht:

“Moon Studios floreert al 12 jaar. We hebben in al die jaren zoveel geleerd en zijn gegroeid. We hebben het privilege dat we met zoveel grote, extreem getalenteerde ontwikkelaars mogen werken. Wij zijn erg dankbaar en trots op ons team! Degenen die hier nu zijn, alsmede de mensen die tijd bij ons hebben doorgebracht en zijn opgestapt naar andere ondernemingen. En we zijn heel blij dat we een positief verschil in hun levens hebben gemaakt! We zijn niet perfect, maar we zorgen goed voor ons talent en werken hard om onszelf te verbeteren. Als we ooit iemand hebben teleurgesteld of zich ongemakkelijk hebben laten voelen spijt dat ons en zullen we ernaar streven ons te verbeteren”.

Moon Studios is bij lange na niet het enige bedrijf waarmee het slecht gaat achter de schermen. Zo hebben we hier bij DailyNintendo natuurlijk al verschillende artikelen aan de situatie bij Activision Blizzard gewijd en lijkt het ook bij Ubisoft niet lekker te gaan. Hoe denk jij over dit negatieve nieuws over Moon Studios? Maakt het voor jou verschil of jij hierdoor hun volgende (Ori) game wel of niet koopt? Laat het ons weten in de reacties.