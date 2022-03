Triangle Strategy bijna op 800.000 exemplaren

Het is nu twee weken sinds de release van Triangle Strategy. Deze unieke strategische RPG verscheen toen exclusief voor de Nintendo Switch en is gemaakt door Team Asano. Dit team is bekend van onder andere Bravely Default en Octopath Traveler.

In een tweet laat het team weten dat het spel 200.000 exemplaten heeft verkocht in Japan en de rest van Azië. Bovendien zit de wereldwijde sales bijna op 800.000. Iets wat toch voor een exclusive game best een flinke prestatie is. Om dit te vieren werd er bovendien nieuwe artwork gedeeld.