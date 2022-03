Glitchhikers: The Spaces Between komt eind deze maand naar de Switch

Ga op reis en denk na over jouw plek in het leven

Ontwikkelaar Silverstring Media en uitgever Fellow Traveller hebben de releasedatum aangekondigd van Glitchhikers: The Spaces Between. Deze game, een verhalende exploration game, staat momenteel gepland voor release op 31 maart. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Glitchhikers: The Space Between is een game gebaseerd op een conceptuele game uit 2014 met dezelfde naam. Het idee uit die game is uitgewerkt en verbeterd om het aan nieuwe spelers te introduceren. Wat de game betreft; deze gaat vooral over de gedachtes die voortkomen uit het bestaan tussen twee locaties. Een filosofische game dus, die nadruk legt op die onderdelen van een reis die onbewust meemaakt. Het rijden op de snelweg in het holst van de nacht, een trein in de vroege ochtend, het eindeloze wachten in een verlaten vertrekhal. Luister naar vreemde rustgevende muziek, verken de wereld en denk na over je eigen plek in de wereld.