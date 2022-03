Dataminers ontdekken mogelijke DLC-banen voor Mario Kart 8 Deluxe

Maar zitten deze banen ook in de uiteindelijke game?

Vanaf vandaag kunnen spelers van Mario Kart 8 Deluxe dan eindelijk genieten van de eerste DLC-uitbreiding van de game. Deze voegt twee compleet nieuwe cups toe in de vorm van de Golden Dash cup en de Lucky Cat cup. Dankzij deze cups is het nu onder andere mogelijk om weer door coconut mall en Choco mountain te scheuren. Nu de 2.0.0 update is uitgebracht hebben dataminers echter meer informatie in de code van de game ontdekt. Zij vonden hierin bijvoorbeeld een promotiefoto die mogelijke toekomstige DLC-banen onthult.

Looks like we got a datamine leak after all. Courses on here include:

– Sydney Sprint (tour)

– LA Laps (tour)

– Mario Circuit (SNES)

– Koopa Cape (Wii)



Can you see any more? pic.twitter.com/uv6bGadUye — Joshua 'NantenJex' Goldie (@MrNantendo) March 18, 2022

Dit zou uitstekend nieuws zijn voor mensen die niet kunnen wachten om weer ouderwets door het prachtige, kleurrijke bos Maple Treeway te driften. Of de mensen die graag een spannende reis door de ruimte willen maken in de 3DS-versie van rainbowroad. Naar het schijnt komen er ook een hoop banen uit de mobile-game Mario Kart Tour in de DLC voor. Zo zijn onder andere: Sydney Sprint, New York Minute en LA Laps herkend. Ook lijken de ijskoude pistes van DK’s Summit, het spetterende Koopa Cape en de klassiekers: Mario Circuit en Vanilla Lake van de Ness een comeback te maken! Twitter gebruiker Fishguy6564 is zelfs nog wat verder gegaan dan het onderzoeken van de code. Hij heeft een patch van de game gemaakt waarin je bij een deel van de banen al kunt zien uit welke games ze oorspronkelijk kwamen:

Cracked the dlc with minutes to spare. Unreleased tracks have prefixes that may correspond and leak future tracks. #MK8D #NintendoSwitch pic.twitter.com/I4UD8fT9hn — Fishguy6564 (@fishguy6564) March 17, 2022

Of al deze tracks ook in de uiteindelijke game zitten moet allemaal nog maar blijken. Om hier achter te komen zullen ook we nog wel even mogen wachten. Mario Kart 8 Deluxe wordt namelijk tot eind 2023 voorzien van DLC-tracks. Van welke Mario Kart banen krijg jij warme gevoelens en wat vind jij tot nu toe de allerbeste DLC-baan in Mario Kart 8 Deluxe? Laat het ons weten in de reacties!