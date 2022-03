Beleef de magische Zweinstein-ervaring in Hogwarts Legacy

Na 1,5 jaar is bekendgemaakt dat de game ook zal verschijnen op de Nintendo Switch.

In 2020 werd Hogwarts Legacy bekendgemaakt, een volledig nieuw spel in de Wizarding World. Toentertijd werd bekendgemaakt dat de game naar PlayStation, Xbox en pc zou komen. Gister vond er dan ook een State of Play van PlayStation plaats waarin de eerste gameplaybeelden werden getoond. Na afloop werd echter ook de site geüpdatet en tevens de platformen. Uit de bijgewerkte FAQ blijkt dat Hogwarts Legacy niet alleen meer op eerder genoemde platformen zal verschijnen, maar dat de game ook op de Switch te spelen zal zijn. De game zal rond de feestdagen van dit jaar verschijnen op de hierboven genoemde platformen.

Hogwarts Legacy speelt zich af rond het jaar 1800, ongeveer 200 jaar voordat Harry Potter Zweinstein betrad. In deze game kun je allerlei bekende gebieden als Zweinstein, Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk ook de volledige Zweinstein-ervaring beleven. Je dient een huis te kiezen, kunt Fabeldieren verzorgen en je kunt lessen volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins.

Benieuwd naar de eerste gameplaybeelden? Bekijk dan snel de State of Play van gisteravond hieronder terug.