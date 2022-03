WRC 10 krijgt releasetrailer

Het wachten op het vervolg van WRC 9 is eindelijk voorbij!

Begin dit jaar werd er bekendgemaakt dat WRC 10 naar Nintendo’s hybride console ging komen. Hoewel het racespel in het laatste kwartaal van vorig jaar al werd gelanceerd op pc, PlayStation en Xbox moesten Switch-bezitters nog even geduld hebben. Gelukkig is het wachten nu eindelijk voorbij, want WRC 10 is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, al is de titel ook fysiek verkrijgbaar.

WRC 10 is de speciale anniversary-editie waarin je de 50ste verjaardag van het FIA World Rally Championship viert. Dit doet het spel met gloednieuwe features zoals een historische modus waarin je 23 evenementen opnieuw kunt beleven. Tevens hebben spelers van de Switch-versie de mogelijkheid om hun eigen team samen te stellen. En bovendien kun je verschillende kleuren toevoegen aan kampioenschapswagens. Ga je de uitdaging aan om de beste racer te worden?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.