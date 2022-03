Winnaars Heroes Made in Asia weekendkaarten bekend

Check snel of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden!

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. De evenementenhal in Gorinchem staat in het weekend van 30 april en 1 mei volledig in het teken van Aziatische popcultuur. Wij mochten 2x twee weekendkaarten voor dit aankomende evenement verloten. Om kans te maken hoefde je alleen maar te laten weten waarom jij graag kans zou maken op kaartjes. Inmiddels zijn ook de winnaars bekend geworden. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Jullie zijn de gelukkige winnaars van de weekendkaarten. We vragen jullie om via info@dailynintendo.nl te laten weten met wie jullie komen. De namen zullen wij vervolgens doorgeven aan de organisatie. We wensen jullie alvast veel plezier tijdens Heroes Made in Asia!