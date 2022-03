Wildcat Gun Machine komt op 4 mei naar de Switch

Baan je in deze nieuwe bullet hell-game een weg door kerkers gevuld met lelijke vlees monsters!

Wildcat Gun Machine is een nieuwe dungeon crawler, bullet hell-game van ontwikkelaar ChunkyBox Games en uitgever Daedalic Entertainment. In de game schiet je je met wel 40 verschillende wapens een weg door zelfontworpen kerkers met allemaal lelijke vleesmonsters. Naast normale wapens zul je, zoals je in de trailer hieronder kunt zien, ook met gigantische mechs kunnen huishouden!

Je zou Wildcat Gun Machine qua gameplay een beetje met Hades en de Binding of Isaac kunnen vergelijken. In tegenstelling tot deze games zijn de levels in Wildcat Gun Machine dus niet random generated maar zelfontworpen. Ze zijn volgens ontwikkelaar ChunkyBox Games allemaal met veel detail uitgewerkt. De game komt op 4 mei al uit voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. Hij is vanaf dan te downloaden in de eshop. Ben jij al overtuigd van deze nieuwe bullet hell-game of wacht je het liever nog even af? Laat het ons vooral weten in de reacties!