TRIVIAL PURSUIT Live! 2 is nu te spelen op de Nintendo Switch

Weet jij zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden?

Switch-bezitters kunnen sinds vandaag aan de slag met TRIVIAL PURSUIT Live! 2. Het spel van ontwikkelaar DIVERS en uitgever Ubisoft is een vervolg op Trivial Pursuit Live! en is vandaag plotseling op de Nintendo eShop verschenen. De game gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonank. Ga jij deze titel aanschaffen?

In TRIVIAL PURSUIT Live! 2 neem je plaats op het podium en laat je iedereen zien hoe slim je bent. Dit doe je door zoveel mogelijk partjes te bemachtigen wat je doet door vragen uit verschillende categorieën goed te beantwoorden. Dit nieuwe deel kent maar liefst honderden nieuwe vragen die verdeeld zijn over meerdere moeilijkheidsgraden. Het spel ondersteunt de talen Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch dus zorg ervoor dat je één van deze talen spreekt voordat je aan de slag gaat. Kun jij de spanning aan?

Ben je benieuwd hoe het spel is vormgegeven? Bekijk dan onderstaande afbeeldingen.

