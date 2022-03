Persona 4 Arena Ultimax krijgt launchtrailer

Ga vanaf vandaag op de vuist met verschillende personages uit Persona 3 en 4!

Vandaag kunnen Persona fans dan eindelijk aan de slag met het vechtspel Persona 4 Arena Ultimax. Om dit te vieren heeft Atlus nu een launchtrailer van de game gedeeld. Hierin krijg je al een voorproefje van de gevechten die je in de game te wachten staan. Persona 4 Arena Ultimax is een remaster van de game Persona 4 Arena. Deze kwam in 2012 uit voor de PS3, Xbox 360 en op arcadekasten.

Ultimax voegt alle betaalde DLC van de originele game gratis toe. Bovendien is die gebaseerd op de arcade-versie 2.50, die nooit op consoles is verschenen. In Persona 4 Arena Ultimax zul je op de vuist gaan met verschillende personages uit Persona 4, maar ook uit Persona 3. De game is vanaf vandaag beschikbaar op: PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Hij is voor 29,99 te downloaden in de eShop. Bekijk de trailer hieronder: