Drie nieuwe SEGA Mega Drive-games nu beschikbaar voor Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Bekijk de drie spellen hier in een video van Nintendo!

Switch-bezitters kunnen inmiddels al vijf maanden aan de slag met Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. In de tussentijd zijn er al behoorlijk wat klassieke Nintendo 64-games en SEGA Mega Drive-games toegevoegd aan deze service. Zo kunnen we sinds een weekje aan de slag met F-Zero en verschijnt morgen het eerste deel van het Circuit-uitbreidingspas voor Mario Kart 8 Deluxe onder andere via dit uitbreidingspakket. Echter is het al een aantal maanden stil rondom nieuwe SEGA Mega Drive-spellen, maar daar is sinds nu verandering in gekomen. Vanaf vandaag zijn er namelijk weer drie titels toegevoegd. Leden kunnen aan de slag gaan met Alien Soldier, Light Crusader en Super Fantasy Zone. Ben je benieuwd hoe deze drie spellen eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video.

Welke SEGA Mega Drive-games zie jij graag nog verschijnen op deze service? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!