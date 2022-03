Digimon Survive krijgt nieuwe teasertrailer

Maak kennis met de personages en hun Digimon!

Een releasedatum voor Digimon Survive is er nog niet en onderstaande teaser maakt die helaas ook niet bekend. BandaiNamco stelt in het filmpje wel alle personages aan je voor. We zien alle tieners voorbijkomen met hun Digimon-partners. Wanneer Takuma Momozuka en zijn klasgenoten tijdens een schoolreis in de wereld van de Digimon belanden, smeden zij een band met vriendelijke Digimon. Op die manier hopen de scholieren weer veilig terug te keren naar hun eigen wereld.

Digimon Survive is een SRPG, waarbij je tactisch je gevechten moet voeren en elke zet van tevoren goed moet uitdenken. Het spel wordt in 2022 uitgebracht ter ere van het 25-jarig bestaan de Digimon-anime. De fantastische karakterdesigns van Uichi Ukumo en de betoverende muziek van Tomoki Miyoshi zullen Digimon Survive spelers van hun stoel blazen. Enkele andere details over dit spel maakten we vorige maand al bekend. Wanneer er meer informatie bekend is over Digimon Survive, zullen we dat op Daily Nintendo publiceren.

Ben jij een van de Digimon-fans, die al zo lang wacht op Digimon Survive? Vind je de getoonde Digimon-partners in de teaser een goede keuze? Laat het weten in een reactie!