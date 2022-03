Data Pokémon World Championships staan vast

Ben je benieuwd naar wanneer het Pokémon WK wordt gehouden? Ze zijn net bekend geworden!

Twee jaar geleden zou het Pokémon Wereldkampioenschap voor het eerst in Europa gehouden worden. Londen zou de place to be worden inclusief een tijdelijke fysieke Pokémon Center. Helaas werd het geannuleerd door de pandemie en ook in 2021 kon het niet doorgaan. Nu lijkt het er op dat het door kan gaan!

Voor 2022 staat het evenement van 18 tot en met 21 augustus op de planning in Londen. Dat is enkele dagen voor de start van Gamescom in Keulen dus wanneer je bij beide evenementen wilt zijn kan dat dus gerust.

Bij het Pokémon WK zijn flinke prijzen te winnen in vijf verschillende spellen. Het Pokémon TCG, Pokémon Unite, Pokémon Sword & Shield, Pokkén Tournament DX en Pokémon Go. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over het evenement en andere Play! Pokémon-events ga je naar pokemon.com/uk/play-pokemon/.

Een kleine disclaimer is nu nog wel dat dit evenement met de huidige maatregelen door kan gaan. Een annulatie is altijd nog mogelijk mocht het slechter gaan in de wereld.