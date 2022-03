Phantom Breaker: Omnia krijgt launchtrailer

Ga de strijd aan in dit 2D-vechtspel!

Phantom Breaker: Omnia is gisteren eindelijk verschenen op de Nintendo Switch. Dit is de eerste keer dat dit vechtspel in het Westen verschijnt. Vanwege de release heeft uitgever Rocket Panda Games op YouTube een launchtrailer gedeeld. Daarnaast is er ook een interview met twee actrices die stemmen hebben ingesproken in deze game gedeeld. Beide zijn hieronder te bekijken. Dit vechtspel is digitaal in de eShop te koop voor €33,99, maar tot 21 maart is het in de aanbieding voor €30,59. Daarnaast brengt Limited Run Games een fysieke versie uit, die je nu kan pre-orderen tot 10 april.

Phantom Breaker: Omnia is een 2D-anime-vechtgame. Het speelt zich af in Tokyo, waar een mysterieuze man genaamd Phantom verschijnt. Hij manipuleert vechters om met elkaar de strijd aan te gaan. De winnaar van deze strijd zal een wens krijgen die in vervulling gaat. Er zijn in totaal 20 verschillende karakters waarmee je kan vechten. Ook zijn er drie verschillende stijlen om te vechten, namelijk Hard, Quick en Omnia. Elke vechtstijl geeft een andere beleving aan het spel en zorgt ervoor dat het ook voor nieuwe spelers toegankelijk is.

Heb jij deze vechtgame al gekocht? Of ga je dat binnenkort doen? Laat het ons weten in de reacties!