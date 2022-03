Global Wonder Station toegevoegd in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Onverwacht is ook GWS toegevoegd in versie 1.3.0 van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl!

Gisteren berichtten we al dat Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl een update kregen naar versie 1.3.0. Volgens The Pokémon Company konden spelers rekenen op evenementen in Brilliant Diamond en Shining Pearl om Arceus en Darkrai te kunnen vangen. De update is inmiddels voor iedereen te downloaden en als verrassing is ook het Global Wonder Station (GWS) geactiveerd.

Tot aan update 1.3.0 was het westelijke deel van Jubilife City in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl afgesloten. Een NPC vertelde de speler dat het GWS nog niet klaar was voor gebruik. Wanneer je de update hebt gedownload en het spel opstart, zal je niet meer tegengehouden worden en kun je het gebied rond het Global Wonder Station verkennen. In het GWS-gebouw kun je via het internet met wildvreemde spelers wereldwijd Pokémon ruilen zonder dat je weet wat je krijgt. Je kunt dus geluk hebben en bijvoorbeeld een zeldzame legendarische Pokémon krijgen voor een Bidoof.

Hieronder staan de patch notes voor update versie 1.3.0 en op de Amerikaanse site van Nintendo zijn de officiële patch notes in het Engels na te lezen.

Brilliant Diamond en Shining Pearl update 1.3.0

Je kunt vanaf nu Arceus vangen in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl.

Voldoe aan de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel om Arceus daadwerkelijk te kunnen vangen. Het Global Wonder Station is vanaf deze versie actief om online met spelers over de hele wereld Pokémon te ruilen.

Ga naar het GWS-gebouw in het westelijk deel van Jubilife City, ruil met spelers wereldwijd en laat je verrassen welke Pokémon je terugkrijgt.

Let op: voor deze functionaliteit heb je Nintendo Switch Online of Nintendo Switch Online + Uitbreiding nodig.

Ga jij het GWS gelijk uitproberen om te kijken welke Pokémon je gaat krijgen? Of ga je eerst op jacht naar Arceus? Laat het ons weten in een reactie!