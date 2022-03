Rocket League scheurt door naar seizoen 6

Er komt zelfs een nieuwe speelmodus aan in dit seizoen.

Racen, scheuren, klappen incasseren en uitdelen in het nieuwe seizoen van Rocket League! Seizoen 6 is sinds 9 maart te spelen en Nintendo heeft voor deze gelegenheid een trailer gedeeld boordevol auto-actie. Een Neo Tokio in animatie-stijl, level-ups door de Rocket Pass, pluizige monsters die auto’s met gemak verscheuren en wc-papier aanvallen. Alsof dat nog niet genoeg is komt er later in het seizoen zelfs een nieuwe spelmodus om te spelen.



Rocket League is sinds eind 2020 gratis om te downloaden in de Nintendo eShop.