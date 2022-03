Race mee in de gamplaytrailer van MotoGP 22

Vanaf 21 april verkrijgbaar op de Nintendo Switch.

Eind februari werd het nieuwste deel in de MotoGP-serie aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Ook een releasedatum kon toen niet ontbreken, op 21 april zal MotoGP 22 namelijk verschijnen. Vandaag heeft YouTube-kanaal Koch Media UK & Ireland een gameplaytrailer gedeeld. Daarin krijg je een goed beeld van de split-screen-modus. Dit filmpje kan je hieronder bekijken.

MotoGP 22 belooft de meest realistische MotoGP-game ooit te worden. Door de vele verbeteringen waaronder de animaties en modellen van de racers wordt dit bereikt. Het spel kent maar liefst 120 personages en 20 verschillende tracks om op te racen. Tevens is er aan nieuwkomers gedacht. Deze titel beschikt namelijk over handige uitleg die ervoor zorgt dat jij straks veilig over de baan kan scheuren. Daarnaast heeft dit MotoGP-spel voor het eerst een split-screen-modus. Zo kan je samen met een vriend racen op één Switch.

Kijk jij uit naar MotoGP 22? Laat het ons weten in de reacties!